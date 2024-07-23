Нападающий «Факела» Марков считает Кордобу лучшим форвардом РПЛ

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков назвал лучшего форварда РПЛ.

«Кого бы назвал лучшим форвардом РПЛ? На сегодняшний день по всем компонентам — это Кордоба. Среди молодых еще бы выделил Тюкавина. У нас сейчас не так много российских футболистов, которые показывают действительно качественный уровень игры, но Костя — один из таких», — сказал Марков Legalbet.

В сезоне РПЛ-2023/24 Кордоба провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач. По информации «СЭ», он присоединиться к «быкам» в четверг.