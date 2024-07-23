Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Нападающий «Факела» Марков считает Кордобу лучшим форвардом РПЛ

Telegram Дзен

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков назвал лучшего форварда РПЛ.

«Кого бы назвал лучшим форвардом РПЛ? На сегодняшний день по всем компонентам — это Кордоба. Среди молодых еще бы выделил Тюкавина. У нас сейчас не так много российских футболистов, которые показывают действительно качественный уровень игры, но Костя — один из таких», — сказал Марков Legalbet.

В сезоне РПЛ-2023/24 Кордоба провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач. По информации «СЭ», он присоединиться к «быкам» в четверг.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Евгений Марков
Константин Тюкавин
1
0
Читайте также
Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ
Лучший велогонщик мира Тадей Погачар не выступит на Олимпиаде в Париже
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Колосков: «После ухода Миранчука и Глушенкова Пиняев может стать лидером «Локомотива»

Аршавин предложил провести матч легенд сборных России и Грузии