Койта: «Сам очень жду своего первого гола за ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Секу Койта признался, что очень хочет забить как можно быстрее свой первый гол за московскую команду.

«Я сам очень жду своего первого гола за ЦСКА. Надеюсь, что это будет очень скоро. И как только это произойдет, обязательно отпраздную забитый мяч с болельщиками. Это очень важно для меня», — цитирует Койту «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 13 матчах ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2026/27.