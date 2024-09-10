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Сегодня, 11:16

Нападающий «Хапоэля» Чибота переходит в «Акрон»

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Форвард «Хапоэля» Мавис Чибота согласовал контракт с тольяттинским «Акроном» и должен сегодня, 10 сентября, вылететь в Россию для прохождения медосмотра, сообщает Sport5.co.il.

Ранее портал One.co.il также сообщил, что футболист покинул тель-авивский клуб и скоро присоединится к команде из РФ, но не уточнил ее название.

28-летний конголезец перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с тель-авивским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Эли Швидлер

ФК Акрон
ФК Хапоэль (Тель-Авив)

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