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Сегодня, 21:15

Нападающий «Химок» Долгов: «Локомотив» рядом с нами, это их проблемы, проблемы руководства»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) оценил перспективы подмосковной команды.

— Изменило что-то возвращение Лантратова?

— Может, у защитников появилась какая-то лишняя уверенность, что Лантратов на протяжении трех сезонов успешно стоял на воротах, спасал команду в тяжелых ситуациях. Безусловно, это придает уверенность прежде всего в обороне.

— Вы «Локо» догоняете в таблице.

— Догнали же уже. Не сказать, что это для меня принципиально. Слава богу, что выиграли, с августа этого не было. А то, что «Локомотив» рядом с нами, это их проблемы, проблемы руководства.

— Для тебя шок, что происходит там сейчас?

— Честно, я удивлен тому, что сейчас они в стыках.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками после 16 игр.

Александр Долгов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Химки
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