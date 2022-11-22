Долгов: «Результаты «Химок» в этом году оценю на троечку по пятибальной шкале»

22 ноября, 20:23
Нападающий «Химок» Александр Долгов оценил результаты подмосковной команды в сезоне-2022/23.
— Как оценю результаты «Химок» в этом году? На троечку по пятибальной шкале, потому что очки недобрали, 15 матчей не могли выиграть: где-то не везло, где-то плохую игру показывали. Во второй части все наладим, на сборах отработаем. Все будет хорошо.
— В СМИ пишут, что в команде есть разлад, есть недовольные ситуацией, которые готовы уйти.
— Без комментариев.
— Такого нет?
— Не слышал про это, — сказал Долгов.
В РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах. В Кубке России команда Спартака Гогниева занимает последнее место в группе А (2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.
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