Долгов: «Результаты «Химок» в этом году оценю на троечку по пятибальной шкале»

Нападающий «Химок» Александр Долгов оценил результаты подмосковной команды в сезоне-2022/23.

— Как оценю результаты «Химок» в этом году? На троечку по пятибальной шкале, потому что очки недобрали, 15 матчей не могли выиграть: где-то не везло, где-то плохую игру показывали. Во второй части все наладим, на сборах отработаем. Все будет хорошо.

— В СМИ пишут, что в команде есть разлад, есть недовольные ситуацией, которые готовы уйти.

— Без комментариев.

— Такого нет?

— Не слышал про это, — сказал Долгов.

В РПЛ «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах. В Кубке России команда Спартака Гогниева занимает последнее место в группе А (2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.