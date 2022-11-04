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Сегодня, 21:11

Нападающий «Химок» Долгов назвал причины победы над «Оренбургом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

— Ты можешь объяснить, чем сегодняшний матч отличался от всех предыдущих при Гогниеве?

— Да ничем не отличались, так же выходили с настроем на победу. Просто в предыдущих что-то не получалось, где-то не везло. Было много игр, когда мы тому же «Спартаку» проиграли 5:0, но мне не показалось, что эта игра была безнадежной. Просто нахватало везения. Сегодня забили моменты, не пропустили. Думаю, нам это поможет в следующей игре.

— Можно говорить, что вы сегодня были рациональнее?

— Может, просто чуть-чуть поменяли схему. Что изменилось? Мы нападающими больше бегали в оборону помогать защитникам. Не то, чтобы раньше этого меньше требовалось, просто ставка была на то, чтобы выбегать быстро в контратаку. Сейчас за линию мяча опускались почти всей командой и это сработало! — сказал Долгов «СЭ».

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Александр Долгов
ФК Оренбург
ФК Химки
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