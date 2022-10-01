Нападающий «Химок» Долгов: «Давит факт, что у нас 9 матчей без побед»

1 октября, 19:00
Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против ЦСМКА (1:2).
— Гогниев не может настроить команду? Думаю, давит факт, что у нас 9 матчей без побед. Это давит немного на команду. Даже в матчах, где показываем хорошую игру, все равно проигрываем, — сказал Долгов.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
В следующем туре ЦСКА 8 октября дома сыграет со столичным «Динамо», «Химки» днем ранее в Екатеринбурге встретятся с «Уралом».
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