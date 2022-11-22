Долгов: «Химки» 100% могут быть выше в этом сезоне, чем «Локомотив»

22 ноября, 20:38
Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.
— Какова ситуация с долгами по зарплатам в «Химках»? Глушаков, к примеру, говорил, что ему не платят зарплату несколько месяцев.
— Ему не платят или в целом?!
— Ему.
— Не знаю, не буду комментировать. Пусть руководство комментирует.
— Ты воспитанник «Локомотива». Сейчас они в одном очка от вас. Тебя это не удивляет?
— Удивляет, конечно. Но что делать? Не знаю, следствием чего стало такое место, но пусть сами внутри между собой разбираются. Наша задача — выбираться. Выберутся ли они, посмотрим.
— Думаешь, что «Химки» могут быть выше, чем «Локомотив» в этом сезоне?
— 100%. Почему нет, если разница всего одно очко?
— Просто там подбор игроков.
— Посмотрим, кто как проведет сейчас межсезонье, сборы. Кто лучше выйдет во вторую половину чемпионата, тот и будет выше.
— Есть уверенность, что «Химки» 100% в этом сезоне в РПЛ и не вылетают?
— Уверенности на 100%, мне кажется, не может быть вообще ни на счет чего, но мы приложим все усилия, чтобы остаться.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 очками.
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