Долгов: «Химки» 100% могут быть выше в этом сезоне, чем «Локомотив»

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о результатах подмосковного клуба в текущем сезоне.

— Какова ситуация с долгами по зарплатам в «Химках»? Глушаков, к примеру, говорил, что ему не платят зарплату несколько месяцев.

— Ему не платят или в целом?!

— Ему.

— Не знаю, не буду комментировать. Пусть руководство комментирует.

— Ты воспитанник «Локомотива». Сейчас они в одном очка от вас. Тебя это не удивляет?

— Удивляет, конечно. Но что делать? Не знаю, следствием чего стало такое место, но пусть сами внутри между собой разбираются. Наша задача — выбираться. Выберутся ли они, посмотрим.

— Думаешь, что «Химки» могут быть выше, чем «Локомотив» в этом сезоне?

— 100%. Почему нет, если разница всего одно очко?

— Просто там подбор игроков.

— Посмотрим, кто как проведет сейчас межсезонье, сборы. Кто лучше выйдет во вторую половину чемпионата, тот и будет выше.

— Есть уверенность, что «Химки» 100% в этом сезоне в РПЛ и не вылетают?

— Уверенности на 100%, мне кажется, не может быть вообще ни на счет чего, но мы приложим все усилия, чтобы остаться.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 13 очками.