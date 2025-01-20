Руденко — о журналистах: «Ищут скандал, надо относиться к спортсменам более уважительно»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» поделился мнением о современных журналистах.

— Не замечал тебя за частым общением с прессой, это какая-то принципиальная позиция?

— Просто мне не нравится часто давать интервью. Журналисты задают провокационные вопросы, хочется правду на них ответить, а ты этого не сделаешь.

— Считаешь, что ищут скандал?

— Конечно. Полагаю, надо относиться к спортсменам более уважительно.

Руденко в текущем сезоне провел 23 игры за «Химки», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Александр Абустин)