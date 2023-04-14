Нападающий «Химок» Долгов — о шансах остаться в РПЛ: «До зоны стыков всего четыре очка»

Нападающий «Химок» Александр Долгов ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о возможности клуба остаться в РПЛ.

«Не сказал бы, что будет чудом, если мы останемся в РПЛ. Все покажут оставшиеся туры. До зоны стыков всего четыре очка», — сказал Долгов «СЭ».

После 22 матчей «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в РПЛ, опережая «Торпедо» по дополнительным показателям. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдет в субботу, 15 апреля. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.