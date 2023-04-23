Нападающий «Химок» Долгов оценил шансы команды сохранить место в РПЛ по итогам сезона

Нападающий «Химок» Александр Долгов оценил шансы своей команды на то, чтобы сохранить место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«У «Химок» есть реальные шансы остаться в премьер-лиге. Верю, что мы сможем удержаться, сейчас у нас появилась возможность выйти из зоны вылета и побороться в стыковых матчах. Все покажут оставшиеся туры. Будем к этому стремиться», — приводит «РБ Спорт» слова Долгова.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Подмосковная команда уступает «Факелу», идущему на 14-й строчке, 1 очко.

В следующем, 25-м туре РПЛ «Химки» сыграют на выезде против «Локомотива», матч состоится 30 апреля и начнется в 19.00 (мск).