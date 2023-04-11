Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

Нападающий «Химок» Долгов: «Каких-то серьезных перемен ни один тренер не вносил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Химок» Александр Долгов в комментарии для «СЭ» рассказал, что в команде не было значительных перемен на фоне смены главного тренера.

«В этом сезоне не в первый раз меняется тренер. Все в рабочем режиме. К следующим матчам готовимся под руководством Билялетдинова. Конечно, у каждого тренера свои требования, но каких-то серьезных перемен ни один тренер не вносил. Наши функции остались прежними», — сказал Долгов «СЭ».

3 апреля «Химки» объявили об отставке Спартака Гогниева, который работал с командой с сентября 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ринат Билялетдинов.

Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» вернет болельщиков в атмосферу 90-х
В «Локомотиве» заявили о намерении снизить расходы на посредников
Нападающий «Химок» Долгов о Гогниеве: «Он очень часто вызвал игроков на индивидуальные беседы»
Булыкин рассказал, когда Пиняеву стоит уезжать в Европу
Агент Дивеева назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к игроку
Уход Бердыева из «Сочи» — сенсация? Только на первый взгляд — расставание могло произойти еще раньше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин рассказал, когда Пиняеву стоит уезжать в Европу

Нападающий «Химок» Долгов о Гогниеве: «Он очень часто вызвал игроков на индивидуальные беседы»