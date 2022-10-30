Нападающий «Химок» Дулаев: «Старались играть в футбол, немного не получилось»

Сегодня, 11:00
Нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев в комментарии для «СЭ» оценил свою первую игру в составе основной команды после разгрома от «Динамо» (1:6).
— Вы общались с Гогниевым после матча, что он вам сказал?
— Поздравил с дебютом, похвалил за игру и все.
— Как вы переживаете то, что сейчас происходит?
— Тяжело, конечно. Не таким себе представлял дебют за «Химки». Это жизнь, все бывает. Старались играть в футбол, немного не получилось.
— Священник приходил в «Химки», что скажете об этом?
— Я тренируюсь ровно четыре дня с главной командой. Не в курсе всего, что здесь происходит.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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