Нападающий «Химок» Дулаев: «Неудачно упал. Видимо, повредил копчик»

Сегодня, 10:50
Нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев в комментарии для «СЭ» сообщил о получении травмы после разгрома от «Динамо» (1:6).
— Вы хромаете, у вас травма? Что случилось?
— Боролся за мяч. Упал неудачно. Копчик повредил, видимо.
— Врачи что-то сказали уже?
— Пока укол сделал. Больше ничего не могу сказать.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования