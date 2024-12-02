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Сегодня, 21:14

Садыгов: «Думаю, «Химкам» где-то повезло в игре с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов считает, что команде повезло в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Игра прошла 1 декабря на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-черных.

«Положительно оцениваю прошедший матч, выиграли, набрали три очка. Хотя, могло быть все хуже. Думаю, что где-то «Химкам» повезло в игре с «Локомотивом». У железнодорожников такая команда, которая обычно может рассчитывать на большее, чем этот результат. «Локомотив» — самый удобный соперник для «Химок» в этом сезоне? Я бы не сказал. Посмотрите, как мы в Кубке России с ними сыграли. Просто так сложилось удачно в чемпионате для нас, вот и все», — цитирует Садыгова «РБ Спорт».

«Химки» набрали 16 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Илья Садыгов
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