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Илья Садыгов: «Ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в РПЛ»

Мария Гусева
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, какие задачи ставит для себя в футболе.

«Хотелось бы забить больше, чем в прошлом сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Садыгова. — Но, в первую очередь, я хочу, чтобы команда решила задачу, которая перед нами стоит. Если мне не удастся достичь личной цели, то я не расстроюсь, для меня на первом месте — чтобы команда побеждала. Ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в нашей лиге. А дальше — будет видно, пока не хочу загадывать».

Садыгов выступает за «Химки» с лета 2021 года. Срок контракта 22-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Садыгов провел за команду 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: https://fckhimki.com/press/sezon-2022-2023/aprel/ilya-sadygov-stavlyu-sebe-tsel-dobitsya-bolshikh-uspekhov-s-khimkami-v-nashey-lige/
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