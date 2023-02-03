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Сегодня, 17:36

Нападающий Илья Стефанович перешел в «Торпедо» из «Волгаря»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» и «Волгарь» договорились о переходе нападающего Илья Стефановича, сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист будет играть за черно-белых под номером 9. По данным СМИ, за 26-летнего игрока «Торпедо» заплатил 11 миллионов рублей.

На профессиональный уровень Стефанович вышел в 2015 году — в составе «Знамени труда» дебютировал в матче со «Строгино». В следующем сезоне перешел в «Кубань», где играл в МФЛ. За главную команду провел один матч — в Кубке России.

В карьере нападающего были такие команды как «Афипс», «Черноморец», КАМАЗ, «Велес», «Иртыш» и «Волгарь». За последний Стефанович провел два сезона — в 52 матчах забил 14 мячей.

Источник: https://torpedo.ru/news/44784/
ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
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