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15 марта, 11:04

Нападающий Каштанов — о результатах «Урала»: «Сами не понимаем, как оказались в таком положении»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал «СЭ» результаты команды в последних матчах.

13 марта клуб из Екатеринбурга в 1/4 финала Кубка России Путь Регионов обыграл «Родину» (1:1, по пенальти 4:1).

«Мы давно не выигрывали, не чувствовали вкуса победы. Результаты команды? В этой ситуации нельзя негативить. Нужно много работать, у нас хорошие игроки. Мы иногда сами не понимаем с ребятами, как оказались в таком положении. Но мы должны исправлять ситуацию. Давления на команду не чувствуем, все хорошо», — сказал Каштанов «СЭ».

«Урал» после 20-го тура идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

Кубок России
ФК Урал
Алексей Каштанов
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