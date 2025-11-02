Судейство
2 ноября, 22:25
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча со «Спартаком» (2:1) в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о судействе в чемпионате.
32-летний футболист отметился голом и результативной передачей в игре с красно-белыми, а на 88-й минуте получил красную карточку.
— Что происходит с судейством?
— Что вы хотите, чтобы я сказал?
— Правду.
— У меня даже это вызывает смех. Пусть останавливают меня другим способом.
— Вы говорили, что готовы покинуть лигу, если такое судейство продолжится.
— Я просто скажу, что горд своей командой, игроками. Мы превосходили «Спартак» по ходу всего матча.
— У вас есть условная дисквалификация. Не боитесь, что вас остановят таким способом?
— Почему наказание должно активироваться? Там не было ничего агрессивного и не было намерения. Я считаю, что первой желтой не было. Держу ли я в голове мысль об условной дисквалификации? Нет, ничего не держу в голове.
После матча главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что главный судья Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков».
GRININ
КДК в восторге, скока бабла срубят! Левников не подкачал.
03.11.2025
Кариока_двойка.
Как говорил давно мой детский футбольный тренер - "Футбол, это не на скрипке играть". Так что грязный он, не грязный, а на первом месте. А что лучше с регулярных пеналей чемпионства штамповать, как Цска при Слуцком, или Зеня потом? Играет как умеет, в пределах правил. Его тоже бьют мама не горюй. Так что все там хороши.
03.11.2025
AZ
Журналисты, конечно, овнюки редкие))). Так и пытаются спровоцировать Джона, но он не поддался)))
03.11.2025
Gordon
Один из.
02.11.2025
Gordon
Допустим (!), первой жёлтой не было. Но за каким хреном ты, имея жёлтую, стопроцентную вторую получил? :))) Классный игрок, но мерзкий персонаж.
02.11.2025
chep
Самый грязный игрок лиги
02.11.2025
Alexander Malygin
Джон, достаточно было сказать только это "Нет, ничего не держу в голове".
02.11.2025
555 555
Другим,это каким?
02.11.2025