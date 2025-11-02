Кордоба — о судьях в РПЛ: «Пусть останавливают меня другим способом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после матча со «Спартаком» (2:1) в 14-м туре РПЛ ответил на вопрос о судействе в чемпионате.

32-летний футболист отметился голом и результативной передачей в игре с красно-белыми, а на 88-й минуте получил красную карточку.

— Что происходит с судейством?

— Что вы хотите, чтобы я сказал?

— Правду.

— У меня даже это вызывает смех. Пусть останавливают меня другим способом.

— Вы говорили, что готовы покинуть лигу, если такое судейство продолжится.

— Я просто скажу, что горд своей командой, игроками. Мы превосходили «Спартак» по ходу всего матча.

— У вас есть условная дисквалификация. Не боитесь, что вас остановят таким способом?

— Почему наказание должно активироваться? Там не было ничего агрессивного и не было намерения. Я считаю, что первой желтой не было. Держу ли я в голове мысль об условной дисквалификации? Нет, ничего не держу в голове.

После матча главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что главный судья Кирилл Левников не зафиксировал фол на полузащитнике красно-белых Кристофере Мартинсе перед первым голом «быков».