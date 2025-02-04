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Сегодня, 17:52

Кордоба — о матче против «Динамо»: «Мне кажется, что у судьи личное ко мне отношение»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал игру в матче с московским «Динамо» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ (1:0).

— Показалось, что «Краснодар» в меньшинстве собрался и сыграл более дисциплинировано, чем до этого?

— Мне кажется, что мы в первом тайме играли хорошо. Со временем заметно, что прогрессируем. Это футбол, и тебе приходится адаптироваться к игре в меньшинстве.

— Что это была за стычка?

— Не хочется ничего говорить на этот счет. Всегда известен исход таких слов. Мне кажется, что у этого судьи личное ко мне отношение. Был удар на фланге на мне. Ничего не просвистели. Не остается ничего думать, кроме того, что это что-то личное.

— Тут не штрафуют. Нет КДК на турнире.

— Меня уже удаляли два раза из-за подобного. Думаю, судья принимает решение осознанно. Те фолы, которые на мне были, но свисток не дали, думаю, все-таки связаны с чем-то личным.

Во втором тайме матча между игроками «Краснодара» и «Динамо» произошла потасовка. Защитник «быков» Витор Тормена жестко сфолил на форварде бело-голубых Денисе Бокове, после чего между футболистами началась перепалка. Бразилец покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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