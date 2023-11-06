Кордоба: «Неважно, сколько я забью «Зениту», главное, чтобы мы победили»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

«Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл. Я просто хочу победить», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кордоба забил 7 мячей за 14 матчей. Колумбиец занимает второе место в гонке бомбардиров. Он остает от форварда «Зенита» Матео Кассьеры на 4 гола.

Сине-бело-голубые сразятся с «быками» 11 ноября на «Газпром Арене». После 14-го тура южане набрали 31 очко. У петербуржцев 29 очков.