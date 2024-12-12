Кордоба: «Роналду или Месси? Подписал бы в «Краснодар» обоих, либо никого, потому что здесь я»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

— Кубок Америки — ваш первый крупный турнир в составе сборной. Каково это?

— Это турнир очень высокого уровня. Я насладился всеми играми, это хороший опыт для меня.

— Вы играли против Месси. Он все еще лучший футболист мира?

— Против Лео я успел поиграть еще в Испании. Уважаю его. Что касается звания величайшего, думаю, что у каждого свои предпочтения. Лично я не могу выбрать между ним и Роналду.

— А если бы вы могли подписать только одного из них в «Краснодар»?

— Обоих! Либо никого, потому что здесь я.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.