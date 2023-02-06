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Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вернулся к ситуации с дисквалификацией в первой части сезона РПЛ.

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за оскорбительное поведение в адрес арбитров матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4).

Инцидент с участием Кордобы произошел в перерыве игры, форвард оскорбил судейскую бригаду на испанском языке.

— В первой части сезона был инцидент, когда твои слова попали на камеры и последовала дисквалификация. Тебя этот случай чему-то научил?

— Мне нечего сказать по этому поводу. Судьи знают, что они делают, и пусть это останется на их совести.

— По твоему мнению, «Спартак» может обогнать «Зенит»?

— Я отвечаю только за «Краснодар». Это команда, за которую я выкладываюсь на сто процентов.

— «Краснодар» может побороться за медали?

— Мы вышли из группы в Кубке. Будем продолжать работать. Время покажет.

— Что изменилось с приходом нового главного тренера? К вам есть какие-то новые требования?

— Мы хорошо работаем в предсезонное время. Надеемся, все будет как можно лучше.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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