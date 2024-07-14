Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:35

Смолов — о переходе в «Краснодар»: «Я чувствую в себе еще силы играть в футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов объяснил свой переход в клуб. 34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.

— Для многих было удивлением, что ты пошел на такой шаг, как возвращение в «Краснодар» в 34 года. При этом у тебя родился ребенок, дорога из Краснодара трудная. Зачем это тебе?

— Мы поговорили с моей супругой Кариной. Она меня поддержала. Я чувствую в себе еще силы играть в футбол. Последние полгода в «Динамо» я проводил мало времени на поле, чувствовал какую-то нереализацию. Были мысли о том, что в «Краснодаре» будет, возможно, больше времени. Мы поговорили с супругой. Она меня поддержала, и мы приняли решение поехать, даже несмотря на логистические трудности, которые от нас, к сожалению, не зависят.

— Все отмечают, что в «Краснодаре» все создано для футбола. Чего не хватает для первого трофея?

— Финальные матчи вынесены за скобки. Это отдельный матч, который направлен очень на результат. Опыт здесь на стороне «Зенита». Ребята выигрывали много, играли вместе. И они понимают, где нужно потянуть время, у них меньше волнения перед стартовым свистком. Это все сказывается, но я думаю, что для «Краснодара» это хороший опыт.

— Как появился вариант с «Краснодаром»? Были ли варианты продолжить карьеру за границей?

— Из-за рубежа преложений не было. Предложение было от «Динамо». Мы не смогли договориться. К «Краснодару» у меня всегда теплые чувства. Я рад вернуться. Меня здорово приняли в команде, в руководстве и со стороны болельщиков.

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке

Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У команды Семака появился новый лидер, «быков» разбудил Кривцов, но хватило только на два гола. Что случилось в матче Суперкубка России-2024 «Зенит» - «Краснодар»
Следственные действия проходят на территории ремонтировавшего SSJ-100 завода
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Медведев назвал позицию, которую «Зениту» необходимо усилить
Медведев ответил на вопрос о возможном трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Барриос заявил, что остается в «Зените»
«Ланс» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сперцяна
Агент защитника «Динамо» Кутицкого ответил на вопрос о будущем футболиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»