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Сегодня, 19:35

Нападающий «Краснодара» Манелов арендован тульским «Арсеналом»

Иван Шитик
Корреспондент
Ираклий Манелов.
Фото ФК «Краснодар»
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Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с тульским «Арсеналом» об аренде нападающего Ираклия Манелова, сообщает пресс-служба бывко

20-летний форвард проведет остаток сезона в Туле, срок аренды истекает 11 июня 2023 года.

Ираклий Манелов — выпускник Академии ФК «Краснодар». Он провел за основную команду черно-зеленых 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Футболист хорошо знаком с новым главным тренером туляков Александром Сторожуком по совместной работе в «Краснодаре».

Источник: https://t.me/fckrasnodar/2618
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
Ираклий Манелов
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