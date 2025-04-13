Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 апреля, 21:10

Форвард «Краснодара» Мозес о поражении от «Зенита»: «Мы несчастливы, но ничего не поделаешь»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура РПЛ.

«Мы все хотели победить, и мы несчастливы результатом. Но сейчас с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Это футбол, все может произойти. И, конечно, настроение у нас сейчас плохое. Но этот матч мы проиграли. Нас нужно его проанализировать, на нем научиться и в итоге сделать камбэк.

На самом деле, после первого гола, забитого «Зенитом», у нас ухудшилось настроение, стали грустнее. Мы могли бы лучше отреагировать на тот забитый гол. Во втором тайме мы вышли на поле с лучшим настроением, хотели вернуться в игру. Также мы сделали замены, и мы ожидали, что замены нам помогут, но, к сожалению, не получилось.

Давление из-за лидерства? Мы особо не чувствуем это давление. Победа, поражение... да, они вызывают определенные эмоции, но то, что произошло, уже произошло, оно позади нас. И сейчас самое главное для нас это матчи, которые сейчас будут у нас в ближайшем будущем. И у нас нет каких-то мыслей типа «о, первое место получим». Нет, конечно, мы хотим получить первое место, конечно, мы хотим стать чемпионами. Но сейчас для нас самое главное — это следующий матч и игра от игры к игре, шаг за шагом», — сказал Мозес.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

2
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя