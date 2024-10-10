Мозес: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что клубу по силам побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Я думаю, что «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду. Мы идем от игры к игре. Думаю, все возможно», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

По итогам 11 туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своем активе 27 очков и по дополнительным показателям опережают столичный «Локомотив». «Зенит» с 26 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.