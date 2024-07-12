Нападающий «Краснодара» Окоронкво продолжит карьеру в «Хатайспоре»

12 июля, 22:49
«Краснодар» согласовал переход нападающего Джонатана Окоронкво в турецкий «Хатайспор», сообщает пресс-служба второй команды «быков».
«Мы благодарим Джонатана Окоронкво за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении российского клуба.
Нигерийский футболист выступал за «Краснодар» с начала 2021 года. За основную команду «быков» он сыграл 5 матчей, а за «Краснодар-2» — 18, в которых забил два гола.
Минувший сезон нападающий провел в тульском «Арсенале» на правах аренды и с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мелбет-Первой лиги.