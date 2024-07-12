Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

12 июля, 22:49

Нападающий «Краснодара» Окоронкво продолжит карьеру в «Хатайспоре»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Краснодар» согласовал переход нападающего Джонатана Окоронкво в турецкий «Хатайспор», сообщает пресс-служба второй команды «быков».

«Мы благодарим Джонатана Окоронкво за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении российского клуба.

Нигерийский футболист выступал за «Краснодар» с начала 2021 года. За основную команду «быков» он сыграл 5 матчей, а за «Краснодар-2» — 18, в которых забил два гола.

Минувший сезон нападающий провел в тульском «Арсенале» на правах аренды и с 17 голами стал лучшим бомбардиром Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://t.me/fckrasnodar2/3549
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права на проведение Евро-2032
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В «Крыльях Советов» рассказали, будут ли продлевать контракт с 36-летним Фроловым

Личка оценил игру «Динамо» в товарищеском матче со «Спартаком»