Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:37

Олусегун: «Судейство повлияло на результат матча с «Зенитом»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Игра была хорошая. Мы пытались играть на максимум. Люди видели, что мы действительно пытались быть лучшими. Первый тайм был получше. Чувствовалось давление со стороны «Зенита». Не важно, против кого мы играем. Чемпионская гонка? Нам не нужно терять фокус. У нас еще впереди 7 матчей. Будем стараться выигрывать каждый следующий матч. Судейство? Не лучшая позиция, чтобы как-то критиковать судейство. Я футбольный игрок. Но, по-моему, судейство могло быть лучше. Повлияло ли судейство на игру? Думаю, да. Очевидно на результат матча повлияло», — сказал Олусегун.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
6
Обсудить
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Вероника Степанова ответила Вяльбе на критику про свою медийность
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Локомотив» — ЦСКА: Фассон забил первый гол в карьере. Онлайн-трансляция матча
«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники вышли вперед
«Краснодар» назвал слова Семака о билетах семьям и фанатам ложью
Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»
«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники ведут в счете после первого тайма
Сафонов прокомментировал поражение от «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»

«Локомотив» — ЦСКА: Мусаев сравнял счет