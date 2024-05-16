Нападающий «Краснодара» Са: «Положительно отношусь ко всему в России. Здесь безопасно»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

— Если честно, сейчас я очень положительно отношусь ко всему в России. В Краснодаре уже хорошая погода, не так холодно. Здесь безопасно для меня, для моей семьи.

— А если сравнить Россию с Бразилией?

— Я думаю, что да, конечно, мы скучаем по семье, по друзьям и все такое, но мне очень нравится Россия.

Са перешел в «Краснодар» 22 февраля из «Ботафого». Российский клуб заключил контракт с 30-летним форвардом до конца июня 2025 года. Он провел 11 матчей за краснодарцев, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.