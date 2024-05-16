Сегодня, 12:00
Нападающий «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном получении паспорта РФ.
— Честно говоря, я здесь недавно. Посмотрим, что будет дальше. Я очень счастлив в «Краснодаре». Мне нравится город, нравится клуб, болельщики, все это. Идем день за днем, а там посмотрим, — сказал Са «СЭ».
Са перешел в «Краснодар» 22 февраля из «Ботафого». Российский клуб заключил контракт с 30-летним форвардом до конца июня 2025 года. Он провел 11 матчей за краснодарцев, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,8 миллиона евро.