Форвард «Краснодара» Волков о победе над «Химками»: «Мы не потеряли контроль над игрой»

Нападающий «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал победу над «Химками» (6:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы не потеряли контроль над игрой. Нам удалось сохранить его. «Химки» играли дома. Знали, что соперник будет идти вперед, будет прессинговать. Иностранцы? Какая разница? Мы — одна команда. Все зависит от конкретного игрока. Ивич? По характеру он очень строгий», — сказал Волков.

«Краснодар» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 21 матче. В следующем туре команда сыграет дома против «Пари НН», встреча состоится 9 апреля.