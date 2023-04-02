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Форвард «Краснодара» Волков о победе над «Химками»: «Мы не потеряли контроль над игрой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал победу над «Химками» (6:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы не потеряли контроль над игрой. Нам удалось сохранить его. «Химки» играли дома. Знали, что соперник будет идти вперед, будет прессинговать. Иностранцы? Какая разница? Мы — одна команда. Все зависит от конкретного игрока. Ивич? По характеру он очень строгий», — сказал Волков.

«Краснодар» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 21 матче. В следующем туре команда сыграет дома против «Пари НН», встреча состоится 9 апреля.

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