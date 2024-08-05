Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:57

Нападающий «Крыльев Советов» Гарре может пропустить два матча со «Спартаком» и игру с «Факелом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может пропустить три ближайших матча команды из-за травмы, сообщает «РБ Спорт».

В игре 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3), которая состоялась 26 июля, форвард получил повреждение и был заменен на 50-й минуте. Позднее главный тренер самарцев Игорь Осинькин заявил, что у футболиста спазм мышц бедра.

24-летний аргентинец будет восстанавливаться от травмы еще около двух недель. Он уже пропустил матч FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1), который состоялся 1 августа, форвард рискует не принять участие в двух играх против «Спартака» (5 августа — в РПЛ и 14 августа — в Кубке России) и матче против «Факела» (11 августа в РПЛ).

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Ахмат» на выезде
Джокович поделился эмоциями после победы на Олимпиаде-2024
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илич о победе над махачкалинским «Динамо»: «Недоволен игрой «Пари НН», но самое важное — три очка»