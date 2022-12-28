Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков перешел в «Локомотив»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба самарского клуба.

23-летний форвард играл за «Крылья» трижды: весной 2020 года, в сезоне-2021/22 и в сезоне-2022/23. Всего он провел 60 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач. Выступая за самарский клуб, Глушенков получил вызов в сборную России и дебютировал в ее составе.

Также футболист выступал за такие российские клубы, как «Химки», «Спартак» и «Чертаново».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.