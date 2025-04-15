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15 апреля, 12:55

Дмитриев назвал причины взлета «Крыльев»: «Поняли, что ситуация уже не очень»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

— Наверное, когда поняли, что ситуация уже не очень. Как будто больше характера, мотивации. За счет этого стали лучше играть. Сейчас нам каждый матч важен. Еще не обезопасили себя. Все равно все близко. Поэтому надо в каждом матче набирать как можно больше очков, — сказал Дмитриев «СЭ».

«Крылья Советов» в последних 3 матчах одержали 2 победы и 1 раз сыграли вничью. Команда с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

2
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Дмитриев (Спартак)
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