Дмитриев: «Я полностью готов к «Спартаку». Посмотрим, что скажут, когда я приеду туда»

15 апреля, 13:05
Нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.
— Руслан Пименов рассказал о том, что клуб ведет переговоры по продлению твоей аренды. Как ты смотришь на свое будущее?
— Сейчас хочется доиграть сезон. Думаю только об этом.
— Следишь за «Спартаком»?
— Да, конечно.
— Как тебе последние результаты? Они сейчас находятся в чемпионской гонке.
— Сейчас последний результат не очень, хотя до этого отличный ход набрали. Очень хорошо играли. Что-то такое случилось в последнем матче.
— Со Станковичем общаешься? Или, может, с Тиагу Пинту, который работает в спортивном блоке.
— Кто-то пишет после матча, спрашивают.
— Насколько ты готов к «Спартаку»?
— Я полностью готов. Посмотрим, что скажут, когда я приеду туда.
Ранее заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал «СЭ», что самарский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды Дмитриева, рассчитанной до конца сезона-2024/25.
В этом сезоне на счету 20-летнего форварда 3 гола и 2 результативные передачи в 19 матчах.