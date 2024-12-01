Сергеев: «Не обращаем внимания на то, что происходит. Все мы бьемся за «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Как настроение в раздевалке?

— Мы не обращаем внимания на то, что происходит. Мы стоим друг за друга, за команду. Все бьемся за «Крылья», что бы ни происходило.

— Насколько важна эта победа, учитывая происходящее вокруг?

— Важна на сто процентов. Была важна и с «Ахматом», когда мы перевернули игру. Что происходит, я не знаю. Мы бьемся, стараемся. Нам воздалось.

«Крылья Советов» с 18 очками — на 10-й строчке. Команда Игоря Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.