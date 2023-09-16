Салтыков отреагировал на информацию об интересе ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА.

— Что скажете о слухах, что вы интересны ЦСКА?

— Из интернета только видел и все.

— Забили ЦСКА, особые эмоции как по сравнению с голом любому другому клубу испытали?

— Наверное, особые эмоции испытал, потому что на футбол сегодня пришла моя семья, — сказал Салтыков «СЭ».

Ранее об интересе ЦСКА к игроку сообщал «Чемпионат».