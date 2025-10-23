Видео
23 октября, 17:12

Раков объяснил прогресс Батракова: «Очень умный футболист»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Раков — воспитанник «Локомотива», форвард выступает за самарскую команду на правах аренды.

«Батраков — очень умный футболист. За счет выбора позиции ему все удается делать на поле, и все получается. Он топ-игрок сейчас. Могу только поаплодировать ему и пожелать так продолжать дальше», — сказал Раков «СЭ».

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 играх за «Локомотив» во всех турнирах.

1
Алексей Батраков
Вадим Раков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
