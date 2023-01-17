Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Писарский: «Есть один незакрытый вопрос с руководством «Оренбурга»...»

Сычевой рассказал, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен

Нападающий Владимир Писарский, недавно ставший игроком «Крыльев Советов», дал понять, что у него возникли некоторые сложности с руководством «Оренбурга».

— Как отреагировал на ваше решение Марцел Личка? Не обиделся?

— Я позвонил Марцелу. Мы пообщались. Он меня понял как футболиста и как человека, мы пожелали друг другу удачи и всего наилучшего. Хочу еще раз его поблагодарить за ту работу, которую мы проделали в «Оренбурге», и за то, кем я в итоге стал. В общем, я благодарен этому специалисту. А вот с руководством «Оренбурга» у меня остался один незакрытый вопрос.

— ?

— Я надеюсь, он скоро решится — и не придется выносить эту интересную ситуацию наружу...

25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.

Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.

Полное интервью Владимира Писарского (Сычевого) «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Роши сообщил о полном восстановлении защитника ЦСКА
Гацкан мечтает оказаться в тренерском штабе Бердыева
Писарский объяснил, почему не перешел в «Црвену Звезду»
Писарский: «Отвечу на слова Аршавина про интерес ко мне «Зенита». Но чуть позже»
Представитель Гаджимурадова допустил расторжение контракта с «Уралом»
Писарский ответил на вопрос о возможной смене гражданства ради выступления в бундеслиге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Минпромторг поддержал решение РФС отказаться от иностранной экипировки

Писарский ответил на вопрос о возможной смене гражданства ради выступления в бундеслиге