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Сегодня, 19:16

Нападающий «Крыльев» Шитов: «Не сказал бы, что все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

— Не сказал бы, что сегодня все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать, в остальном — для первой игры в старте неплохо.

— Там был эпизод, когда все за голову схватились.

— И я тоже. Вратарь хорошо сыграл, сократил расстояние, но бил вроде неплохо. Разберем, посмотрим.

— Согласен, что нападающий такое обязан забивать?

— Конечно.

— Поговорил уже с кем-нибудь? Может быть, с Осинькиным?

— Сказали, что не нужно зацикливаться, в следующем матче забьешь, сейчас главное — победа команды. И я ей рад, — сказал Шитов «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Владислав Шитов
0
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