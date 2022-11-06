Нападающий «Крыльев» Шитов: «Не сказал бы, что все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

— Не сказал бы, что сегодня все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать, в остальном — для первой игры в старте неплохо.

— Там был эпизод, когда все за голову схватились.

— И я тоже. Вратарь хорошо сыграл, сократил расстояние, но бил вроде неплохо. Разберем, посмотрим.

— Согласен, что нападающий такое обязан забивать?

— Конечно.

— Поговорил уже с кем-нибудь? Может быть, с Осинькиным?

— Сказали, что не нужно зацикливаться, в следующем матче забьешь, сейчас главное — победа команды. И я ей рад, — сказал Шитов «СЭ».

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.