Нападающий «Крыльев» Шитов: «Не сказал бы, что все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать»

Сегодня, 19:16
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).
— Не сказал бы, что сегодня все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать, в остальном — для первой игры в старте неплохо.
— Там был эпизод, когда все за голову схватились.
— И я тоже. Вратарь хорошо сыграл, сократил расстояние, но бил вроде неплохо. Разберем, посмотрим.
— Согласен, что нападающий такое обязан забивать?
— Конечно.
— Поговорил уже с кем-нибудь? Может быть, с Осинькиным?
— Сказали, что не нужно зацикливаться, в следующем матче забьешь, сейчас главное — победа команды. И я ей рад, — сказал Шитов «СЭ».
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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