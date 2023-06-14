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Сегодня, 13:32

Нападающий Лазар Ранджелович покинул «Урал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский нападающий Лазар Ранджелович покинул «Урал», сообщает пресс-служба команды. 25-летний форвард возвращается в «Олимпиакос».

«Благодарим Лазара за его работу, самоотдачу и эмоции, которые он нам подарил в прошлом сезоне. Будем всегда рады видеть в Екатеринбурге!» — написано в заявлении клуба.

Ранджелович перешел в «Урал» в сентябре 2022 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.

Источник: ФК «Урал»
Футбол
РПЛ
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Урал
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