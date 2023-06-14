Ранджелович обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба

Сербский нападающий Лазар Ранджелович прокомментировал свой уход из «Урала».

«Я просто хочу поблагодарить наших болельщиков за все! С самой первой игры, которую я провел за «Урал» они начали поддерживать меня, я чувствовал их тепло и доброе отношение как на стадионе, так и в социальных сетях. Я старался выкладываться на 100 процентов, чтобы порадовать их, а они в ответ поддерживали меня и всю команду, и я им очень благодарен», — приводит слова Ранджеловича пресс-служба клуба.

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.