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Сегодня, 15:51

Ранджелович обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский нападающий Лазар Ранджелович прокомментировал свой уход из «Урала».

«Я просто хочу поблагодарить наших болельщиков за все! С самой первой игры, которую я провел за «Урал» они начали поддерживать меня, я чувствовал их тепло и доброе отношение как на стадионе, так и в социальных сетях. Я старался выкладываться на 100 процентов, чтобы порадовать их, а они в ответ поддерживали меня и всю команду, и я им очень благодарен», — приводит слова Ранджеловича пресс-служба клуба.

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.

Источник: ФК Урал
Футбол
ФК Урал
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