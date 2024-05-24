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Дзюба не сыграет в заключительном матче сезона против «Балтики»

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч против «Балтики» в 30-м туре РПЛ, сообщает Sport24.

35-летний форвард не полетел с командой в Калининград из-за болезни. Его контракт с железнодорожниками истекает летом этого года. В этом сезоне РПЛ он провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

Команда Михаила Галактионова после 29 туров РПЛ набрала 50 очков и занимает 4-е место. Команда Сергея Игнашевича с 26 очками — на 15-й строчке.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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