Дзюба не сыграет в заключительном матче сезона против «Балтики»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч против «Балтики» в 30-м туре РПЛ, сообщает Sport24.

35-летний форвард не полетел с командой в Калининград из-за болезни. Его контракт с железнодорожниками истекает летом этого года. В этом сезоне РПЛ он провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

Команда Михаила Галактионова после 29 туров РПЛ набрала 50 очков и занимает 4-е место. Команда Сергея Игнашевича с 26 очками — на 15-й строчке.