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Дзюба о звании лучшего игрока РПЛ в марте: «Это только начало»

Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после признания лучшим игроком РПЛ в марте.

«Хочу поблагодарить всех, что голосовали за меня. Очень приятно, спасибо, что признали лучшим игроком в марте. Мне очень-очень приятно. Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Сегодня мы порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается и это только начало. Будем радовать вас и дальше», — сказал Дзюба в видеообращении в соцсети.

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте. В текущем месяце 34-летний форвард провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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