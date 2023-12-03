Дзюба: «Зенит» хотел перенести матча на завтра, но потом понял, что это все очень геморройно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что «Зенит» изначально хотел перенести матч 17-го тура РПЛ. Игра завершилась победой железнодорожников (3:1).

«Как мы понимаем, сначала „Зенит“ хотел перенести на завтра, но потом понял, что это все очень, грубо говоря, геморройно. Очень много всяких нюансов. И решили играть. Я думаю, что правильно. „Ростов“ играл с ЦСКА, мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто: холодно. Еще раз повторюсь, огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Была классная атмосфера», — приводит слова Дзюба пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Зенит» прошел в воскресенье, 3 декабря. Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 17 турах. 8 декабря команда примет «Урал».