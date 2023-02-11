Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Он свое видение рассказал, я — свое. Уверен, что мы сработаемся. Многие говорят, что я конфликтный... Я убежден, что совместной работой мы докажем обратное.

Ему тоже нужно доказывать всем и вся. Это молодой, прогрессирующий специалист.

У нас общие интересы, которые нам надо исполнить. Испытываю огромное уважение к главному тренеру. Он все решает.

Есть капитан команды, который помогает. Я могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести. Я уверен, что они и без меня классные и крутые. Но со мной это будет более гармонично (смеется)», — сказал Дзюба клубному телевидению.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.