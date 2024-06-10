Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:21

Воробьев о переходе в «Локомотив»: «Кто больше хотел, к тому я и пошел»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился эмоциями после подписания контракта с железнодорожниками. Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на три года.

«Это больше мой собственный выбор. Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны «Краснодара». «Локомотив» — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе.

У нас состоялся разговор с Михаилом Михайловичем (Галактионовым). Мы поговорили довольно-таки тепло, по делу, что сборы сложные, нужно к ним подготовиться. По футбольным качествам я тренера устраиваю. Будет тренировочный процесс, тактика, будем разговаривать, общаться. Думаю, быстро найдем общий футбольный язык», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Мостовой: «Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб»

Карпин назвал Тюкавина лучшим футболистом сезона-2023/24