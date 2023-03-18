Дзюба — о победе над «Краснодаром»: «Кино можно по такому матчу снимать»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). В этой встрече форвард забил победный гол.

«Это триллер. Кино можно по такому матчу снимать, — цитирует пресс-служба РПЛ Дзюбу. — После первого тайма было разочарование, апатия и удручающее положение. В итоге так все вышло замечательно. Круто. Спасибо большое болельщикам, кто пришел, поддерживал и гнал нас вперед. Была классная атмосфера».

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка). «Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.