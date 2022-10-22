Камано: «Ситуация у «Локо» в таблице очень тяжелая. Но мы будем уверенно выходить из этого положения»

Сегодня, 22:07
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.
— У «Локомотива» сегодня 3 удара в створ. Как так получилось?
— Тем не менее, мы забили один гол. Мы, естественно, расстроены результатом. Одной из установок на игру было слаженно войти в игру. Рад, что мне удалось это сделать. После того, как команда забила мяч, мы играли компактно. Но в какой-то момент игра наша разладилась. «Динамо» этим воспользовалось.
— Как оцените турнирное положение «Локомотива»?
— Ситуация в таблице очень тяжелая. Но это ни о чем не говорит. Команда не распадется, не расклеится. Мы будем уверенно выходить из этого положения от игры к игре. Будем выбираться из этой ситуации.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
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